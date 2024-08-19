حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 3 إجراءات لتصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية، الصادرة عن المنشآت الصحية الخاصة والحكومية، بغض النظر عن مدتها، بهدف تقديمها لجهات العمل.

وحسب الوزارة فإن الراغبون في تصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية القيام بثلاثة إجراءات أولها، الدخول إلى موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو التطبيق الذكي باستخدام الهوية الرقمية، ومن ثم تعبئة البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة وتقديم الطلب، فيما يتمثل الإجراء الثالث في دفع الرسوم المقررة بعد التدقيق على الطلب ومن ثم الحصول على الإجازة المرضية مصدقة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وحددت الوزارة عدة شروط ومتطلبات لتصديق الإجازة المرضية والتقارير الطبية، أبرزها أن الإجازات المرضية الصادرة عن المنشآت الصحية الخاصة أو الحكومية في الشارقة والإمارات الشمالية الأخرى يمكن تصديقها في المنشأة الصحية التي تم فيها العلاج، كذلك إذا كانت مدة الإجازة 5 أيام أو أقل، يمكن تصديقها إلكترونياً من دون الحاجة لاعتماد اللجان الطبية.

وتابعت " من الشروط أيضاً أنه إذا كانت مدة الإجازة المرضية تزيد عن 5 أيام وتمتد لغاية شهر، يتعين تصديقها إلكترونياً واستيفاء رسوم التصديق، ثم اعتمادها من اللجنة الطبية الفرعية حسب الإمارة، كذلك إذا كانت مدة الإجازة تزيد عن شهر، يتعين تصديقها إلكترونياً واستيفاء رسوم التصديق، ثم اعتمادها من اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما يجب أن تكون المنشأة الطبية الخاصة مرخصة، ويجب ألا تزيد الفترة الزمنية من تاريخ إصدار الإجازة من المنشأة الطبية وطلب التصديق من الوزارة عن شهر للحصول على تصديق وزارة الصحة ووقاية المجتمع"

وأضافت الوزرة أن الإجازات المرضية الصادرة عن المؤسسات الصحية التابعة لهيئتي الصحة في دبي وأبوظبي يجب أن يتم اعتمادها أولاً من هيئة الصحة حسب المدينة، ثم تقديم الطلب إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، كذلك يتم تصديق التقارير الطبية أو الإجازات المرضية الصادرة عن مؤسسات طبية خارج الدولة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي حالة رغبة المتعاملين اعتماد الإجازة المرضية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع فيتم تحويلها إلى اللجنة الطبية لاعتمادها.