قبل اصطحاب أدوية مخدرة ومراقبة من خارج الدولة... تعرف إلى الشروط والضوابط

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضوابط وشروط ملزمة تقنن عملية اصطحاب الأدوية والمخدرة والمراقبة وشبه المراقبة من خارج الدولة، مؤكدة أن الخدمة متاحة للأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة وليست الزامية لبقية الأدوية.

وأوضحت الوزارة أن أبرز الشروط والضوابط تتمثل في ضرورة تقديم إذن استيراد أدوية شخصية عبر الموقع الرسمي لها أو التطبيق الذكي، وهي خدمة تقدم مجاناً، دون أي رسوم.

ويمر مقدم الطلب بخطوتين للحصول على الموافقة باصحاب الأدوية، الأولى الدخول إلى الخدمة الالكترونية عبر الموقع والتطبيق الذكي وإنشاء حساب في الموقع الالكتروني أو التطبيق الذكي، وتتمثل الخطوة الثانية في تعبئة البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة وتقديم الطلب، وفي حال استيفاء الشروط، يتم إصدار الإذن وتلقى الخدمة عبر الموقع الإلكتروني او التطبيق الذكي



وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة اختيارية للمسافرين القادمين إلى الدولة الراغبين بالحصول على موافقات إلكترونية، حيث يسمح للقادم إلى الدولة أن يصطحب معه الأدوية المخدرة والمراقبة وذلك في حدود كمية لا تتجاوز حاجة المريض لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وهي متاحة للمقيمين الراغبين في استيراد الأدوية المراقبة والمخدرة حيث بإمكانهم التقديم على النظام الإلكتروني للحصول على الموافقة الإلكترونية (لمن هم فوق السن القانوني)، وفي حال كان المريض دون السن القانوني يقوم ولى الامر بالتقديم على النظام الإلكتروني

وذكرت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة وليست إلزامية لبقية الأدوية، وتقدم مجانا، ويتطلب إنجازها ثلاثة أيام عمل كحد أقصى، ويجب أن يكون التقرير الطبي من المنشأة الصحية التي يعالج بها المريض موثق من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج أو من سفارة الدولة بها أو أي جهة معتمدة للتوثيق بتلك الدولة لم يمض على صدوره أكثر من سنة.

ومن الشروط الأساسية تصديق الوصفة الطبيبة من خلال تقديم صورة منها باسم المريض لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر على أن تتضمن اسم المريض الثلاثي واسم الدواء العلمي والتجاري بحسب الأحوال والشكل الصيدلاني والجرعة المقررة وتاريخ تحرير الوصفة الطبية ومدة العلاج واسم الطبيب وختمه وختم جهة العلاج، وأن تكون موثقة من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج أو من سفارة الدولة بها أو من أي جهة معتمدة للتوثيق بتلك الدولة.