الطوارئ والأزمات تعلن عن الضوابط والاشتراطات لصلاة عيد الأضحى المبارك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تبث صحيفة "الإمارات اليوم"، عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية الإستثنائية، اليوم، حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة.

#الطوارئ_والأزمات: تستمر دولة #الإمارات على نهجها الاستباقي في التعامل مع جائحة #كوفيد19 وتداعيتها المحتملة، من خلال منظومة عمل وطنية متكاملة، ونؤكد على جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع ارتفاع الإصابات من خلال توفير كافة الإمكانيات والموارد لضمان صحة وسلامة المجتمع.

#الطوارئ_والأزمات: نعلن اليوم عن الضوابط والاشتراطات لصلاة عيد الأضحى المبارك بمساجد ومصليات الدولة، والإجراءات الوقائية المتبعة.

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