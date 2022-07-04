الطوارئ والأزمات تعلن عن الضوابط والاشتراطات لصلاة عيد الأضحى المبارك
تبث صحيفة "الإمارات اليوم"، عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية الإستثنائية، اليوم، حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة.
#الطوارئ_والأزمات: تستمر دولة #الإمارات على نهجها الاستباقي في التعامل مع جائحة #كوفيد19 وتداعيتها المحتملة، من خلال منظومة عمل وطنية متكاملة، ونؤكد على جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع ارتفاع الإصابات من خلال توفير كافة الإمكانيات والموارد لضمان صحة وسلامة المجتمع.
#الطوارئ_والأزمات: نعلن اليوم عن الضوابط والاشتراطات لصلاة عيد الأضحى المبارك بمساجد ومصليات الدولة، والإجراءات الوقائية المتبعة.
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