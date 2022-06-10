طبيب مواطن يطلق مبادرة تطوعية للاستشارات الصحية بالمجان

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أطلق الطبيب الإماراتي، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية، الدكتور منصور أنور حبيب، مبادرة مجتمعية تطوعية، أطلق عليها اسم «دختر الفريج»، أي طبيب الحي، يستقبل من خلالها الاستفسارات الطبية من المرضى، ويقدم بدوره الاستشارات المناسبة، بهدف توجيه المريض للمسار العلاجي المناسب.

وأوضح حبيب لـ«الإمارات اليوم» أنه قرر إطلاق المبادرة المجتمعية بدافع وطني، ورداً لجميل بلاده، وحرصه على خدمة أفراد المجتمع من خلال تخصيص رقم هاتف متحرك، يتلقى من خلاله استفسارات المرضى عبر «واتس أب»، ليقوم بدوره بالرد عليها مساء كل يوم، وتوجيه المريض للمسار العلاجي الأنسب حسب حالته. وأكد أن الخدمة لا تشمل الحالات الطارئة، ولا يتم خلالها تقديم وصفات علاجية، وتقتصر فقط على تقديم الاستشارة والنصيحة الطبية، لتمكين المريض من اتخاذ الخطوة المناسبة، والتوجه للتخصص الطبي المناسب.

ولفت إلى أن المرضى المستهدفين ذوي الأمراض المزمنة، والحادة، والصحة النفسية، فيما يتم التركيز على الجوانب التثقيفية والوقائية بالدرجة الأولى، ويمكن لأي مريض مقيم في الدولة الاستفادة من الخدمة من خلال التواصل عبر الرقم المحدد «0556544544» عبر «واتس أب» فقط. وأشار إلى أن كثيراً من المرضى يحتاجون بشكل مستمر للنصائح الطبية السليمة، ومتابعة حالتهم الصحية مع طبيب مختص، لاتخاذ القرار المناسب، تجنباً لاتباع مسار علاجي خاطئ، كذلك تحول ظروف بعض المرضى المادي دون إمكانية المتابعة المستمرة مع الأطباء، الأمر الذي ييسر عليهم الحصول عليها كونها تقدم بالمجان.

ووجّه الدعوة لكل أفراد المجتمع للاستفادة من الخدمة، مؤكداً استعداده التام للرد على الاستفسارات كافة، وتقديم الاستشارة الطبية الدقيقة لكل مريض بشكل واضح ومفصل. وذكر أن اختيار اسم المبادرة «دختر الفريج» باعتباره جزءاً من الثقافة والتراث الإماراتي، حيث كان يطلق هذا الاسم على طبيب الحي.

ويتمتع حبيب بسجل مهني حافل، فهو أول طبيب إماراتي يجمع بين تخصص طب الأسرة والصحة المهنية، وهو خريج برنامج قيادات حكومة الإمارات فئة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تخرجه في البرنامج التدريبي للسعادة والإيجابية.

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