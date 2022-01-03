«صحة أبوظبي» تطبق غرامات التأخير على مشتركي الضمان الصحي اليوم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، إنتهاء مهلة السماح الممنوحة للاستفادة من إعفاء غرامات التأخير المترتبة على مشتركي الضمان الصحي بموجب كفالة فردية، مثل العمالة المنزلية والأبناء، والوالدين مشيرة إلى غرامات التأخير ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم، بقيمة 300 درهم عن كل شهر تأخير، إضافة إلى أي غرامات أخرى مترتبة قبل الإعفاء.

وأشارت الدائرة إلى أنها مددت في نوفمبر الماضي مهلة الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة على مشتركي الضمان الصحي حتى تاريخ الثاني من يناير الجاري، وذلك ضمن التزامها بضمان استمرارية حصول جميع أفراد المجتمع على خدمات الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الإعفاء تشمل الأفراد المكفولين بموجب كفالة فردية مثل العمالة المنزلية والأولاد والآباء، والأفراد الذين تأخروا في إكمال أو تجديد اشتراك التأمين الصحي.

جدير بالذكر أن دائرة الصحة أبوظبي كانت أطلقت في السابق باقة من المبادرات والإعفاءات لضمان حصول جميع أفراد المجتمع على التغطيات التأمينية المناسبة وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة.

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