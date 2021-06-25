«استشارة طبية» تغطي تخصصات 16 مستشفى

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة الاستشارة الطبية عن بُعد مع أطباء خارج الدولة، ضمن خطتها التطويرية لبرنامج الأطباء الزائرين لمساعدة المرضى والأطباء للحصول على استشارة ثانية في الحالات الحرجة، في إطار مشاركتهما في معرض ومؤتمر الصحة العربي في دبي، الذي اختتم أعماله أمس.

وتشمل الخدمة التي يستفيد منها مواطنو الدولة التخصصات الموجودة في 16 مستشفى تابعاً للمؤسسة، ومراجعة الطبيب في العيادة. ويتم التنسيق والاتصال مع طبيب موجود خارج الدولة للحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد عبر الاتصال المرئي، وبناء عليها يتم تحديث بيانات زيارة المرضى على النظام بواسطة أطباء الوزارة والمؤسسة.

وتعتبر الخدمة إضافة جديدة للوصول إلى خبرات الأطباء خارج الدولة من خلال الاتصال المرئي معهم، وتأتي في نطاق رؤية الوزارة لتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة، والتكيف مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المرافق الصحية.

كما تتوافق الخدمة المبتكرة لبرنامج الأطباء الزائرين مع ضوابط وشروط تقديم الخدمات الصحية عن بُعد.

وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور محمد سليم العلماء، أن خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد مع أطباء خارج الدولة تندرج ضمن حزمة المشروعات الابتكارية التي تعمل عليها الوزارة والمؤسسة في إطار التحول النوعي إلى تقنيات الصحة الرقمية وتطبيق النماذج المبتكرة في الممارسات الصحية الوقائية، للحدّ من العدوى وتعزيز خدمة التطبيب عن بعد والمراقبة الصحية.

بدوره، أفاد مدير مكتب الأطباء الزائرين، الدكتور سلطان الشريف، بأن تقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بعد مع أطباء من خارج الدولة يمثل إضافة نوعية ذات أثر في تحسين حياة المرضى من خلال تمكينهم من الحصول على الخبرات الطبية، بالاستفادة من البنية التقنية المتقدمة التي توفرها المستشفيات بالمؤسسة، حيث يحصل المرضى على خدمات التشخيص الطبي الأولي وتلقي الإرشادات الطبية بالتنسيق مع الفريق الطبي في الوزارة، من خلال الاستعانة بالتطبيقات الطبية في الهواتف الذكية والأدوات المدعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير أكبر استفادة من الاستشارة الطبية، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة من إطلاق البرنامج تثبت جدواها من خلال الاستشارة عن بُعد لتخفيف آلام المرضى وتحسين جودة حياتهم.

وأشار إلى أن إطلاق خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد مع أطباء من خارج الدولة يسهم في استقطاب الخبرات العالمية من دون تكلف عناء السفر، لتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى وتعزيز قدرات الكوادر الطبية في مستشفيات المؤسسة، لافتاً إلى الحرص على اختيار الأطباء من ذوي التخصصات الطبية الأكثر طلباً خلال المرحلة الحالية لتلبية احتياجات المرضى، من خلال منصة ابتكار رقمي سهلة الاستخدام تعزز مستقبل التحول الذكي.

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