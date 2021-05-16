الإمارات تبدأ إنتاج أول لقاح كوفيد-19 في الوطن العربي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دولة الإمارات عن بدء تصنيع لقاح كوفيد-19 محلياً، ويعد حياة فاكس أول لقاح يتم انتاجه في الوطن العربي.

وسيتم تصنيعه كمشروع مشترك بين سينوفارم وشركة التكنولوجيا جي 42 مقرها أبوظبي.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية 200 مليون جرعة سنويا مع فعالية بنسبة 79.34%.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق:

يعد لقاح حياة- فاكس أول لقاح كوفيد-19 يتم إنتاجه في الوطن العربي من قِبَل دولة الإمارات،حيث سيتم تصنيعه كمشروع مشترك بين شركة سينوفارم وشركة التكنولوجيا جي 42 الإماراتية.



“Hayat-Vax”—阿联酋本土第一款新冠疫苗，将作为国药集团中国生物与阿联酋G42集团的合作项目进行生产。

. @mofaicuae pic.twitter.com/xftbBJuPnj — @UAEEmbassyChina (@UAEEmbChina) May 16, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news