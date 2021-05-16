الإمارات تبدأ إنتاج أول لقاح كوفيد-19 في الوطن العربي

المصدر:
  • أبوظبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلنت دولة الإمارات عن بدء تصنيع لقاح كوفيد-19 محلياً، ويعد حياة فاكس أول لقاح يتم انتاجه في الوطن العربي.

وسيتم تصنيعه كمشروع مشترك بين سينوفارم وشركة التكنولوجيا جي 42 مقرها أبوظبي.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية 200 مليون جرعة سنويا مع فعالية بنسبة 79.34%.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق:

طباعة
أعلى