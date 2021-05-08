1766 إصابة جديدة بـ «كورونا» و3 وفيات وشفاء 1728

المصدر: أبوظبي - وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووفاة ثلاث حالات بتداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 1728 حالة جديدة لمصابين بـ«كورونا».

وأفادت الوزارة بأنه وفقاً لخطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 211 ألفاً و462 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 532 ألفاً و710 حالات.

وأعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1607 حالات.

وكشفت عن شفاء 1728 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 513 ألفاً و68 حالة.

إلى ذلك أعلنت الوزارة عن تقديم 141 ألفاً و283 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 11 مليوناً و48 ألفاً و547 جرعة بمعدل توزيع للقاح 111.71 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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