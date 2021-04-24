1973 إصابة جديدة بـ «كورونا» ووفاة اثنين وشفاء 1744 حالة

المصدر: أبوظبي ■ وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1973 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة شخصين من تداعيات الإصابة بـ«كورونا»، وشفاء 1744 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، داعية الأفراد للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضماناً لسلامة الجميع.

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة التوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 202 ألف و68 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأوضحت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 1973 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 506 آلاف و845 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة حالتي إصابة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1567 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1744 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 488 ألفاً و664 حالة شفاء من المرض.

وأعربت وزارة الصحة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

• «الصحة» دعت الأفراد إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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