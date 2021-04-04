2084 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 252 ألفاً و243 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2084 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 468 ألفاً و23 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1504 حالات.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 2210 مصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 452 ألفاً و321 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 67 ألفاً و909 جرعات جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس، ثمانية ملايين و559 ألفاً و291 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 86.54 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل الإصابات والسيطرة على الفيروس.

• «الصحة» أجرت 252 ألفاً و243 فحصاً جديداً للكشف عن الفيروس.

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