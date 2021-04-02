2315 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 237 ألفاً و240 فحصاً جديداً، ضمن خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2315 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 463 ألفاً و759 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1499 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2435 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 447 ألفاً و790 حالة.

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ألفاً و240 فحصاً جديداً أجرتها «الصحة» لحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا».

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