1874 إصابة بـ «كورونا» و2025 حالة شفاء و5 وفيات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 167 ألفاً و309 فحوص جديدة، أمس، بهدف الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف الفحص في الكشف عن 1874 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 457 ألفاً و71 حالة. وأعلنت عن شفاء 2025 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

وكشفت عن وفاة خمس حالات مصابة، من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1486 حالة.

كما أعلنت عن تقديم 52 ألفاً و90 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس ثمانية ملايين و133 ألفاً و841 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 82.24 جرعة لكل 100 شخص.

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