برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع يدشن مركز كوفيد 19 المتنقل في عجمان

المصدر: وام - عجمان

افتتح قائد عام شرطة عجمان ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في امارة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي مركز كوفيد 19 الطبي التطوعي المتنقل والذي دشن باشراف الهيئة الوطنية لادارة الطوارى والازمات والكوارث ووزارة الصحة و وقاية المجتمع ممثلة بمنطقة عجمان الطبية وبمبادرة من برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع بهدف تقديم خدمات المسح والتطعيم اضافة الى برامج توعية لمختلف فئات المجتمع من خلال 12 وحدة متحركة في بادرة تعد الاولى من نوعها تقدم حلولا متحركة وسريعة للتشخيص المبكر والتطعيم في المناطق المختلفة في امارة عجمان وذلك في إطار الجهود والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

واطلع قائد عام شرطة عجمان ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على الخدمات التي يقدمها مركز كوفيد 19 الطبي المتنقل وتفقد وحدة المسح المتنقلة ووحدة التطعيم المتنقلة ووحدات الاستقبال والتسجيل الميدانية بمرافقة سعادة حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية وسعادة الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء مدير برنامج الشيخة فاطمة للتطوع رئيس اطباء الامارات والعديد من كبار المسؤولين والمتطوعين في فريق الاستجابة الطبية.

واستمع قائد عام شرطة عجمان خلال جولة تفقدية في ارجاء واقسام المركز الطبي المتحرك ل كوفيد 19 إلى شرح واف من القائمين عليه حول مكوناته الميدانية وتجهيزاته وأساليب نظام العمل بعد ان تم تجهيزه بالكامل باحدث المعدات الطبية.. كما اطلع على الاستعدادات الطبية من قبل فريق العمل بالمركز لعلاج الحالات حيث تم اضافه اول مجسم عملاق في المنطقه للرئه للتوعيه بمرض فيروس كورونا يعد الاول من نوعه في المنطقه لزياده توعيه مختلف فئات المجتمع بمرض كوفيد-19 وأفضل سبل التشخيص والتطعيم والعلاج والوقاية ليشكل بذلك إضافة مهمة إلى المراكز الاخرى الحكومية والخاصة العاملة في عجمان والتي مع تكامل أدوارها تشكل أحد أهم مكونات المنظومة الصحية الفعالة في الإمارات.

حضر حفل الافتتاح مدير منطقة عجمان الطبية حمد تريم الشامسي والرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء مدير برنامج الشيخة فاطمة للتطوع رئيس اطباء الامارات الدكتور عادل الشامري العجمي ومدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان عبدالله إبراهيم أبو الشوارب وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وقال قائد عام شرطة عجمان ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أن الاستراتيجيات والخطط التي تم اتخاذها من قبل القيادة الحكيمة لدولة الامارات للتصدي لفيروس كوفيد 19 والحد من انتشاره حققت نتائج ايجابية بعد توفير كافة الامكانيات الصحية للمواطنين والمقيمين.

وأضاف أن تلك الخطوات أدت دورها وأهدافها التي أقيمت من أجلها وقدمت الرعاية الطبية والعلاج لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لضمان أعلى مستويات الحماية ورصد الحالات المؤكدة والمشتبه في إصابتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة عالية وفق أعلى المعايير العلاجية للمرضى الذين تلقوا كل العناية والاهتمام.

وأوضح أن تجهيز مركز كوفيد 19 الطبي التطوعي المتنقل جاء في إطار حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني لتعزيز قدرات القطاع الطبي في دولة الإمارات وتمكين خط الدفاع الاول في خدمة المجتمع المحلي.

وأكد أن الإمارات توفر خدمات الرعاية الطبية وفق أفضل المعايير الطبية المتبعة وبأعلى مستويات الجودة للمرضى .. مشيرا الى انه تم تزويد مركز كوفيد19 الطبي المتنقل في إمارة عجمان بأحدث الأجهزة والمرافق التي تلبي احتياجات المرضى وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة في التصدي لجائحة كوفيد 19 .. مشيدا بالجهود التي تبذلها الجهات الصحية في الدولة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن دولة الإمارات حققت ريادة عالمية في مجال الاستباقية والمرونة الوطنية في التعامل مع "كوفيد-19" والجاهزية لأي مستجدات بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة بالموارد والإمكانات وحرصها على التواصل المستمر مع الكوادر الميدانية لتعزيز الإيجابية والتحفيز وغرس الطمأنينة والثقة لدى فئات المجتمع بقدرات الدولة على عبور الأزمة ودخول مرحلة التعافي بهدف البناء على الإنجازات والمحافظة على المكتسبات لتحصين سمعة الدولة .. مشيدا بجهود أبطال خط الدفاع الأول الذين قدموا نماذج ملهمة في التضحية.

من جانبها قالت الامين العام للاتحاد النسائي العام نورة االسويدي ان تدشين مركز كوفيد 19 الطبي التطوعي المتنقل ياتي في اطار حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الاعلى للامومة والطفولة الرئيس الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية "ام الامارات" في تمكين اطباء الامارات من خدمة المجتمع ورد الجميل للوطن من خلال تبني مبادرات مبتكرة في عام الخمسين تساهم في دعم جهود مؤسسات الدولة لمواجهة مرض كوفيد 19 مثمنه جهود فرق العمل من العاملين والمتطوعين في التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره مشيدة بالجهود المبذولة في الفحص والتطعيم والتوعية وفق ما يحقق الأمن والسلامة ويضمن صحة أفراد المجتمع.

وأضافت أن مبادرات "ام الامارات" ساهمت بشكل كبير في استقطاب وتاهيل وتمكين اطباء الامارات في خط الدفاع الاول من خدمة المجتمع انطلاقا من حرص "ام الامارات" على تبني المبادرات الافكار المبتكرة التي تقدم حلول واقعية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره .. مشيرة الى انه منذ بدء جائحة كورونا «كوفيد-19» أظهر المتطوعين من العاملين في خط الدفاع الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة كامل استعداداتهم وجاهزيتهم للتصدي لهذا الوباء وسرعة الاستجابة لعلاج المصابين.

واكد مدير منطقة عجمان الطبية حمد تريم الشامسي أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لتشغيل المركز الذي باشر في استقبال كافة المواطنين والمقيمين بعجمان وتصل الطاقة الاستيعابية لعمل الفرق الطبية التطوعية لما يزيد عن ألف مراجع من جميع فئات المجتمع.

وأضاف أنه تم الافتتاح رسميا لمركز كوفيد 19 الطبي المتنقل بعد نجاح المرحلة التشغيلية التجريبية والتي استفاد منها الالالف من المراجعين سواء للحصول على فحوصات المسح التشخيصية او خدمات التطعيم اضافة الى خدمات توعوية لزيادة وعي المجتمع بمرض كوفيد 19 وافضل سبل العلاج والوقاية.

من جانب اخر ذكر الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء مدير برنامج الشيخة فاطمة للتطوع رئيس اطباء الامارات الدكتور عادل الشامري العجمي أن أوقات ساعات العمل ستبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء، وتم توفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمل الفحوصات وسيقدم المركز المتنقل خدماته مجانا لكافة أفراد المجتمع وسترسل نتائج الفحص على هواتفهم المسجلة وبالنسبة لحالات النتائج الإيجابية سيتم متابعتها من خلال الاليات المعتمدة منها تطبيق الحصن ومركز الطب الوقائي بعجمان اضافة الى خدمات التطعيم والتوعية.

وأوضح أن افتتاح المركز المتنقل يأتي كإضافة جديدة للمنشات والمراكز الصحية الأخرى في عجمان التي تقوم بهذا الدور وهي مركز الطب الوقائي ومركز الحميدية الصحي ومركز المسح الوطني بعجمان.

وقال إن المركز المتنقل يوفرالجرعة الأولى من اللقاح بشكل فوري ومجاني للمواطنين والمقيمين وللذين يعانون من أمراض مزمنة ولأصحاب الهمم ويستقبل المركز المتنقل زواره ممن يستوفون المتطلبات بدون مواعيد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً طوال ايام الاسبوع.

واضاف ان اجراءات التسجيل مبسطة في مراكز كوفيد-19 المتنقل تتضمن اولا التسجيل ومن ثم إجراء فحوصات أساسية تشمل ضغط الدم ودرجة الحرارة إضافة إلى تسجيل الطول والوزن وبالنسبة للنساء ينبغي إجراء اختبار الحمل قبل أخذ اللقاح وسيخضع الزوار بعد الفحص للتقييم لتأكيد أهليتهم لاخذ اللقاح ويطلب منهم التوقيع على استمارة موافقة وبعد ذلك سيتلقون الجرعة الأولى بعدئذ يتعين عليهم الانتظار لإجراء تقييم ما بعد التلقيح وسيحدد موعد تلقيهم الجرعة الثانية التي يجب أن تعطى لهم خلال 3 إلى 4 أسابيع من تلقي الجرعة.

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