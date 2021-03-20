حاصلون على لقاح «كورونا»: مشكلات فنية بـ «الحصن» تمنع ظهور مؤشر «E»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أبلغ عدد من مستخدمي تطبيق «الحصن»، الخاص بإظهار نتائج فحص «كوفيد- 19»، «الإمارات اليوم» أنهم واجهوا صعوبات في تشغيل التطبيق، متمثلة في عدم ظهور نتائجهم الخاصة بفحص PCR، إضافة إلى عدم تحديث بياناتهم، أو ظهور مؤشر E بعد مضي 28 يوماً من حصولهم على الجرعة الثانية من لقاح «كورونا»، ما يُعطّل استفادتهم من المميزات التي يحصل عليها متلقو اللقاح، فيما حدد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي ثلاثة إجراءات يمكن للمتعاملين مع التطبيق اتباعها، في حال لم يتم تفعيل العلامة الخاصة بإتمام تلقي جرعتَي اللقاح بعد 28 يوماً من تاريخ الجرعة الثانية.

وقال أمجد عبدالرحمن، ومهيتاب محمد، وإيمان جمال، إنهم حمّلوا تطبيق الحصن قبل الحصول على لقاح «كوفيد -19»، وبعد 28 يوماً من حصولهم على الجرعة الثانية أجروا فحص PCR لتفعيل مؤشر E، والاستفادة من مدة السبعة أيام التي تتيح لهم دخول إمارة أبوظبي، وعدم إجراء فحص اليومين الرابع والثامن، إلا أن البيانات لم تُحدّث، ما منعهم الخروج من الإمارة، خوفاً من تطبيق غرامات عدم الالتزام عليهم.

وأشاروا إلى حذف التطبيق وإعادة تحميله، ولم تتغير النتيجة، كما حاولوا التواصل مع الجهات الصحية في الإمارة، وإبلاغ شكواهم، وحتى الآن لم تُحدّث بيناتهم.

فيما أشار محمد حسن، أحد مستخدمي تطبيق الحصن، إلى أنه حمّل التطبيق، وحصل على الجرعتين، وأتم مدة الـ28 يوماً بعد الجرعة الثانية، لكنه واجه صعوبة في تحديث بياناته، رغم إجرائه ثلاثة فحوص PCR، ولم يظهر أي منها على التطبيق، ولم يفعّل مؤشر E على التطبيق، لافتاً إلى أن طبيعة عمله تستلزم منه دخول أماكن تشترط نتيجة PCR سلبية، أو تنشيط علامة الحصول على اللقاح.

وقال: «تواصلت مع الرقم الخاص بالتطبيق، وعملوا على تحديث تاريخ حصولي على الجرعة الأولى، وطالبوني بالرجوع إلى مركز اللقاح الذي حصلت من خلاله على الجرعة الثانية، ومطالبتهم بإدخال بياناتي لتأكيد حصولي على الجرعة الثانية، ليتسنى لهم تحديث البيانات».

وأشار سيد محمود، مستخدم آخر للتطبيق، إلى أنه قام بتحميل تطبيق الحصن، ويواجه مشكلة فنية في إظهار بياناته، إذ لا يستجيب التطبيق عند محاولته الدخول على بياناته لإظهار وضعه الحالي، موضحاً أنه يتلقى نتائج فحوص PCR من خلال رسالة على الهاتف، ولا تظهر النتائج على التطبيق.

من جانبه، أكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» أن هناك ثلاثة بنود يمكن للمتعاملين مع تطبيق الحصن اتباعها، في حال لم يتم تفعيل العلامة الخاصة بإتمام الشخص تلقي جرعتَي اللقاح بعد 28 يوماً من تاريخ الجرعة الثانية، تشمل مضي 28 يوماً على الجرعة الثانية، على أن يتبعها بمسحة أنف حتى يتم ظهور مؤشر E على تطبيق الحصن، وإذا لم يحدث ذلك، فيمكن للمتعامل أن يحدث التطبيق على جهازه، لتظهر علامة التطعيم أو نتائج فحصه.

وأوضح المكتب الإعلامي أنه عند عدم ظهور علامة التطعيم بعد التحديث، يمكن التواصل مع خدمة تطبيق الحصن على الرقم 8004676 أو الاتصال على خط وقاية على 800937292 للحصول على الدعم الفني، حتى يتسنى للحاصلين على اللقاح الاستفادة من ميزات ظهور علامة أخذ اللقاح ونتائج الفحص.

وأكدت المتحدث الرسمي باسم القطاع الطبي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، في تصريحات إعلامية، أن عدم تحديث البيانات في تطبيق الحصن وتفعيل مؤشر «E» بعد إكمال 28 يوماً من أخذ الجرعة الثانية، أو بعد إجراء فحص PCR جديد لم يمر عليه سبعة أيام، يتطلب تحديث التطبيق، وفي حال عدم ظهور مؤشر E يجب التواصل مع الرقم الخاص للتطبيق، أو الاتصال على «وقاية» للحصول على الدعم الفني.

فيما أشار الموقع الرسمي لتطبيق الحصن، إلى أن نتائج الفحوص يتم تحميلها على التطبيق بمجرد الحصول عليها من الجهة الصحّية المعنية، مشيراً إلى أن نظام الترميز الصحي الخاص بالتطبيق أنشأ رمز استجابة سريعة (QRcode)، ونظام ترميز بالألوان لتحديد الحالة الصحية لكل مستخدم.

ويشير اللون الرمادي إلى أن نتيجة الفحص غير متوافرة، فيما يشير اللون الأخضر إلى خضوع الشخص للفحص، وأن حالته الصحية على ما يُرام (نتيجة الفحوص سلبية)، واللون العنبري يشير إلى الحاجة لإجراء فحص أو إعادة الفحص مرة أخرى، لاحتمال تعرض الشخص للفيروس، إضافة إلى اللون الأحمر الذي يشير إلى أن نتيجة الفحص كانت إيجابية (وجود إصابة)، وأن على الشخص التواصل مع الجهات الصحية المحلية للحصول على استشارة.

وأكد الموقع أنه يمكن للآباء وأولياء الأمور والأوصياء الوصول إلى نتائج الفحوص الخاصة بأفراد عائلاتهم والمُعالين، طالما سُجّلت هوياتهم الإماراتية برقم الهاتف المتحرك نفسه، ويجب تسجيل الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم في التطبيق، وينطبق ذلك على الأفراد الموجودين داخل دولة الإمارات.

48 ساعة لتسجيل البيانات

كشفت منشآت طبية عن مخاطبة دائرة الصحة أبوظبي مقدمي خدمات تطعيم «كوفيد- 19»، الحاصلين على اعتماد تقديم خدمة التطعيم، لإلزامهم بتخصيص رقم هاتف وبريد إلكتروني للرد على استفسارات الحاصلين على التطعيم، مشيرين إلى أن الدائرة طالبت بسرعة تزويدها ببيانات التطعيمات.

وأشارت إلى تلقيها تعميماً، لفتت فيه الدائرة إلى ملاحظتها بأن بعض بيانات التطعيم غير مرسلة إلى نظام ملفي (منصة تبادل المعلومات الصحية في أبوظبي)، وطالبت جميع مقدمي خدمات التطعيم بالتأكد من رفع جميع البيانات الخاصة بالتطعيمات إلى «ملفي»، والتأكد من إدخال جميع البيانات في أنظمتهم خلال 48 ساعة كحد أقصى من لحظة تقديم التطعيم.

3

طرق لحل مشكلة تحديث البيانات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news