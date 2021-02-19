3294 إصابة بـ «كورونا» و18 وفاة خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 171 ألفاً و667 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد

(كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 3294 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 361 ألفاً و877 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 3431 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيهم من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 347 ألفاً و366 حالة.

وأكدت الوزارة وفاة 18 شخصاً من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1073 حالة، معربة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ودعت أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لسلامة الجميع.

كما أكدت الوزارة تقديم 89 ألفاً و324 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس خمسة ملايين و373 ألفاً و730 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 54.33 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطتها لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الإصابات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news