3310 إصابات جديدة بـ«كورونا».. و17 حالة وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 165 ألفاً و796 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، للاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 3310 حالات إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 332 ألفاً و603 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 947 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3368 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 313 ألفاً و60 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تقديم 113 ألفاً و495 جرعة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس أربعة ملايين و527 ألفاً و144 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 45.77 جرعة لكل 100 شخص.

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