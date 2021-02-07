3276 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و12 حالة وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 150 ألفاً و706 فحوص جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم، وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 3276 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 323 ألفاً و402 حالة، كما أعلنت عن وفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 914 حالة، وأعلنت الوزارة عن شفاء 4041 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 301 ألف و81 حالة.

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