3966 إصابة جديدة بـ «كورونا» و3294 حالة شفاء و8 وفيات

المصدر: أبوظبي - وام

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنها أجرت 168 ألفاً و781 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

وكشفت عن 3966 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 293 ألفاً و52 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 3294 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 267 ألفاً و24 حالة.

وكشفت عن وفاة ثماني حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 819 حالة.

وتمنّت الوزارة الشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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