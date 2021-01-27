توقُّف خدمات طب أسنان في عيادات ومراكز «صحة دبي»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن توقف بعض خدمات طب الأسنان غير الضرورية طبياً، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الهيئة، لتعزيز الوقاية والحماية من «كوفيد-19»، في صفوف العاملين فيها، والمتعاملين معها.

وأوضحت الهيئة أن كل القرارات، التي يتم اتخاذها، إنما تصب في مصلحة المجتمع، مع الحفاظ التام على استمرارية الخدمات الضرورية والأساسية التي لا غنى عنها، وبأسلوب يوازن بين تقديم الخدمة الطبية الضرورية لكل من يحتاجها، وتقليل تلك التي يمكن تصنيفها على أنها غير ضرورية، لتأكيد أعلى درجات السلامة لكل أفراد المجتمع، سواء من العاملين في المرافق الطبية التابعة للهيئة من أطقم طبية وفرق تمريض وخدمات مساعدة، أو عامة الجمهور من مراجعي عياداتها ومراكزها الصحية المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة.

وقد اتخذت إدارة خدمات طب الأسنان خطوات احترازية عدة للحد من انتشار الفيروس، حيث يتم تقديم الخدمة للحالات الضرورية فقط تحت تدابير وقائية صارمة، فيما تم التأكيد على الأطقم الطبية من أطباء ومساعدين بضرورة ارتداء الأقنعة الخاصة ودروع الوجه والقفازات والعباءات الطبية للإجراءات التي لا تولّد الهباء الجوي، مع التوصية باستخدام العباءات الطبية التي تغطي الجسم كاملاً للعاملين والمرضى في الحالات التي تولد هباءً جوياً، واستقطاب أحدث الأجهزة التي تقلل هذا الهباء علاوة على تطبيق بروتوكول التعقيم للمكان والأجهزة المستخدمة، وكذلك إتمام إجراءات التعقيم الخاصة بالأطقم الطبية بعد الانتهاء من تقديم الخدمة العلاجية لكل مريض وقبل استقبال آخر.

وأفادت الهيئة بأنه تم إلغاء جميع العمليات الجراحية الاختيارية غير الضرورية، كما تم تقليل بعض الخدمات المُقدمة بعيادات الأسنان، وذلك إمعاناً في الوقاية ومحاصرة الفيروس وتضييق فرص انتقاله بأقصى صورة ممكنة، وبما يدعم الجهود المستمرة الرامية إلى الحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع وضمان سلامتهم، ما يشكل أولوية قصوى لحكومة دبي ممثلة في هيئة الصحة في دبي، وكل الأجهزة المعنية بمكافحة الفيروس.

وأكدت الهيئة استمرار العمل في عدد من عيادات الأسنان التابعة لها، لتقديم خدماتها للمرضى والحالات الضرورية، مع تقليل أعداد تلك العيادات، موضحة أن خدمات طب الأسنان سيتم تقديمها يومياً من الأحد إلى الخميس في الفترة الممتدة من 7:30 صباحاً إلى 9:30 مساءً، في مجموعة من المراكز والمنشآت الطبية التابعة لها وهي: مركز ند الحمر، ومركز البرشاء، إضافة إلى مركز المزهر، ومركز الصفا، ومركز الممزر (للأطفال فقط)، إلى جانب مستشفى راشد، ومستشفى حتا.

ونوّهت الهيئة بأن مركزي ند الحمر، والبرشاء، سيتم تخصيصهما للحالات العاجلة والمواعيد، فيما ستستقبل مراكز: المزهر، والصفا، والممزر، ومستشفى راشد، الحالات الحاصلة على المواعيد فقط، في الوقت نفسه يتم استقبال أية حالة طارئة أو إصابة في قسم الإصابات بمستشفى راشد على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

- خدمات طب الأسنان يتم تقديمها للحالات الضرورية تحت تدابير وقائية صارمة.

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