20 فريقاً لتقديم لقاح «كوفيد 19» لكبار المواطنين بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكدت مدير إدارة الرعاية المنزلية في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة خلود آل علي، أنه تم التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتقديم لقاحات ضد فيروس «كورونا» لكبار المواطنين وذويهم بمنازلهم، كاشفة أنه تم استقبال ما يزيد عن 500 طلبا لتقديم التطعيم المنزلي ضد «كوفيد 19» لكبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم في المنازل على مستوى الإمارة، منذ بداية إطلاق الخدمة التطعيم المنزلي أمس.

ولفتت إلى أن 25 ممرضاً وطبيباً تم تدريبهم سابقاً لإعطاء اللقاح، ويشرفون على عملية التطعيم في المنازل، لافتة إلى أن المبادرة تأتي لدعم جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع للوصول إلى أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع، مشيرة إلى وجود 20 فريقا طبيا متنقلا، أذ كل فريق منهم يقوم يومياً بزيارة 15 منزلاً لتطعيم كبار المواطنين وأسرهم وجميع العاملين لديهم. وبينت بأن العدد المستهدف مفتوح وتستقبل الدائرة الطلبات عبر الرقم المجاني 800700، لتوفير خدمة تقديم اللقاح بالمنازل؛ على مستوى مدن الإمارة.

وتابعت بأن عدد الأسر المسجلة في إدارة الرعاية المنزلية 2400 أسرة تستفيد من خدمات الإدارة بشكل مستمر وهم أيضاً مستهدفين ضمن هذه المبادرة باستثناء الذين تمنعهم حالتهم الصحية من أخذ اللقاح. ورافقت «الإمارات اليوم» إحدى العيادات المتنقلة والفرق الميدانية التي قامت بزيارة منازل كبار المواطنين وتقديم تطعيمات كوفيد 19 لهم، ورصدت آلية تجهيز اللقاح بمنزل كبير المواطنين، إذ تم تجهيز كافة الاحتياجات اللازمة لبدء التطعيم بالمنازل من خلال توفير أجهز للضغط وقياس السكر وطبيب الرعاية الصحية المنزلية الذي قام بفحص كبير السن وأسرته، ومن ثم تم تقديم اللقاح لهم جميعاً.

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