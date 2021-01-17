24.58 جرعة لقاح «كوفيد-19» لكل 100 شخص في الدولة

المصدر: وام - أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحقيق دولة الإمارات أعلى معدل توزيع لجرعات لقاح «كوفيد-19»، للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية الشروط، بمعدل بلغ 24.58 جرعة لكل 100 شخص، وذلك منذ إطلاق الحملة الوطنية للقاح «كوفيد-19».

كما أعلنت الوزارة عن تقديم 131 ألفاً و939 جرعة من اللقاح، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات المقدمة، حتى أمس، مليوناً و797 ألفاً و926 جرعة. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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