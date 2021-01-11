مسؤولون يتلقون الجرعات الأولى من اللقاح المضاد لـ كورونا بأم القيوين ورأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

تلقى مسؤولون في إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة، اليوم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا دعماً لخطة البرنامج الوطني للُقاح كورونا المستجد، الذي تنفذه وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بغرض الوصول إلى المناعة المكتسبة من التطعيم ضمن مساعي الحكومة الرامية إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وصحة أفراده.

وأشار القائد العام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللُقاح المضاد لفيروس كورونا، مع عدد كبير من ضباط شرطة رأس الخيمة في قاعة، البيت متوحّد، برأس الخيمة، إلى اهتمام القيادة الرشيدة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشركة طموح للرعاية الصحية بتوفير جرعات اللُقاح لكافة أفراد المجتمع بصورة آمنة وفعّالة لمحاربة انتشار الفيروس، مضيفا أنه على الكادر الشرطي، وجميع الكوادر في كافة القطاعات الحيوية، وجميع أفراد المجتمع، المبادرة

والإسراع في أخذ جرعات اللُقاح للحد من انتشار الوباء وحماية صحة وسلامة المجتمع حفاظاً على أمن وسلامة الأرواح.

وأوضحت أنه يجب على أفراد المجتمع ضرورة الالتزام بالإجراءات وبالمواعيد الخاصة بالتطعيم، لضمان الحصول على مستوى المناعة المطلوب والاستفادة القصوى من اللُقاح، والالتزام بلبس الكمامة وأخذ جميع التدابير الوقائية للوقاية من كوفيد، استناداً إلى الاستراتيجيات الوطنية والعالمية وأفضل الممارسات التي تساهم في تطوير النظام الصحي وجودة حياة أفراد المجتمع.

ومن جهته تلقى قائد عام شرطة أم القيوين، اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مركز الخزان الصحي بأم القيوين، ضمن في إطار الجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولفت إلى أن على جميع موظفي شرطة أم القيوين، تلقي اللقاح والاهتمام بصحتهم بشكل.

وأوضح، أن من مهام الشرطة أن يكون رجل الشرطة على أتم الاستعداد نفسياً وصحياً لممارسة عمله وضمان تقديم الخدمات للجمهور بالتميز المطلوب، مشيراً إلى أن تلقي اللقاح أحد الخطوات التي يجب اتباعها للحد من انتشار الوباء ولحماية صحة وأمن وسلامة المجتمع.

كما تلقى، مدير الديوان الأميري بأم القيوين، ناصر سعيد التلاي في مستشفى أم القيوين العام، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي يتم تقديمه على جرعتين، وتلقى مدير مستشفى أم القيوين العام، خالد عبدالله الشحي اللقاح المضاد لـ كورونا ضمن الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة فيروس كورونا.

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