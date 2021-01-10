الإمارات تتخطـى حاجز المليون جرعة لقاح «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن تخطيها حاجز المليون جرعة لقاح تم تقديمها حتى أمس، ليبلغ المجموع مليوناً و86 ألفاً و568 جرعة، كما بلغ عدد الأشخاص الذين أتمّوا جرعتي اللقاح أكثر من ربع مليون شخص، تماشياً مع خطة الوزارة، والتي تستهدف تقديم اللقاح إلى جميع سكان الدولة، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

كما أعلنت الوزارة عن الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول، والذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر أكتوبر، وبذلك يتم تقديم اللقاح لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، خصوصاً كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي لقاح «كوفيد-19»، حيث تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع، بحيث يكون اللقاح اختيارياً وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين. وقد أكدت قيادة دولة الإمارات، ومنذ بداية الأزمة، أن صحة الإنسان أولوية أولى، واليوم ومع الدخول لمرحلة التخطيط إلى التعافي وتوافر اللقاح في مختلف إمارات الدولة تحث الوزارة على أخذ اللقاح لصحة وسلامة المجتمع، وحمايته من الأمراض والأوبئة.

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