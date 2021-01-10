2998 إصابة جديدة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 168 ألفاً و770 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 2998 حالة إصابة جديدة بالفيروس وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 227 ألفاً و702 حالة. كما أعلنت عن وفاة خمسة مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 702 حالة. وأعلنت عن شفاء 2264 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 203 آلاف و660 حالة.

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