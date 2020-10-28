«صحة دبي» تحدّد قيمة لقاح الإنفلونزا بـ 100 درهم في القطاع الخاص

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حددت هيئة الصحة في دبي سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية في المنشآت الصحية الخاصة، بـ100 درهم حداً أقصى، شاملة كل الرسوم المتعلقة بالخدمة، وطالبت جميع المنشآت بالتقيد بالسعر المحدد تفادياً للمخالفات.

وأوضحت الهيئة - في تعميم أصدرته، أمس، وأرسلته إلى جميع المنشآت الصحية الخاصة - أن قرار تحديد سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية يأتي في ظل الظرف الاستثنائي الحالي، الخاص بانتشار فيروس كورونا المستجد، حرصاً على توفير الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، وبما يضمن الصحة والسلامة لأفراد المجتمع.

وحسب «صحة دبي» يتوجب الامتناع عن فرض أي رسوم إضافية أخرى، مثل الرسوم الإدارية، وخدمة عاجلة، أو عند تقديمها في مواقع العمل، أو المنازل، أو أي تسهيلات أخرى ذات صلة، خصوصاً المرضى الذين يراجعون المنشأة بشكل مباشر لأخذ اللقاح من دون أي أعراض مَرضية، أو طلباً لأي خدمة أو استشارة طبية أخرى.

وتابعت أن القرار يأتي إلحاقاً بتعاميم الهيئة السابقة في الشأن ذاته، ووفقاً لأحكام التشريعات الطبية المقدمة للجمهور، وما نصّ عليه قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لعام 2012، بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي.

وشددت الهيئة على ضرورة العمل بالقرار الجديد بدءاً من أمس، مطالبة جميع المنشآت الصحية المعنية بالالتزام بما ورد فيه من إرشادات، تفادياً لأي مخالفات أو تبعات قانونية بشأنها.

وكانت الهيئة أطلقت، أخيراً، حملة للتوعية بالإنفلونزا الموسمية، تستهدف مختلف فئات المجتمع، خصوصاً الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض، كما حرصت على توفير كميات كافية من المطاعيم في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، وعدد من مراكز فحص اللياقة الطبية، بهدف التسهيل على أفراد المجتمع، وتمكينهم من الوصول إلى هذه الأماكن للحصول على المطعوم، وفق خطوات سهلة وميسرة تراعي كل الإجراءات الاحترازية، وشروط الصحة والسلامة العامة داخل مراكز تقديم الخدمة.

جدير بالذكر أن الجهات الصحية في الدولة وأطباء مختصين دعوا إلى أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام، بشكل استثنائي، وذلك للحد من أعراض الفيروس التي تتشابه مع أعراض «كوفيد-19»، وكذلك لتخفيف الضغط عن الخدمات الصحية.

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