1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 120 ألفاً و665 فحصاً جديداً، خلال الـ24 ساعة الماضية، لفئات مختلفة من المجتمع، بهدف حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1075 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 104 آلاف، وأربع حالات. وأعلنت الوزارة عن وفاة أربعة أشخاص بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات 442 حالة. وأهابت بأفراد المجتمع التقيد بالتعليمات الصحية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي. كما أعلنت عن شفاء 1424 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع مجموع حالات الشفاء في الدولة إلى 94 ألفاً و903 حالات.

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