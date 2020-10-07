1061 إصابة بـ«كورونا» و1146 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 102 ألف و379 فحصاً جديداً خلال الـ24 الساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي للاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأسهمت الفحوص في الكشف عن 1061 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 100 ألف و794 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة ستة مصابين، وذلك بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 435 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1146 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 90 ألفاً و556 حالة.

تسجيل 6 حالات وفاة بسبب تداعيات الإصابة بـ«كوفيد-19».

مجموع حالات الإصابة بالفيروس المسجلة بلغ 100 ألف و794 حالة.

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