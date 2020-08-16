المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 77 ألفاً و640 فحصاً جديداً، خلال الـ24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 64 ألفاً و102 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين، بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 361 حالة.

وأعربت وزارة الصحة عن تعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 98 حالة جديدة لمصابين.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 57 ألفاً و571 حالة.

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