392 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و661 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 48 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع، باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك، يبلغ مجموع الحالات المسجلة 44 ألفاً و925 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 302 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 661 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 32 ألفاً و415 حالة.

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