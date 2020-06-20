393 إصابة جديدة بـ «كورونا» و755 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 38 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحصر الحالات المصابة، والمخالطين لها، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 393 إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 44 ألفاً و145 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مريضين بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 300 حالة. وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 755 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 30 ألفاً و996.

300

إجمالي الوفيات بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الدولة.

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