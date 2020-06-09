شفاء 469 مصاباً بـ «كورونا» و568 إصابة جديدة

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الشامسي، أن حكومة الإمارات اتبعت نموذجاً فريداً من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار مرض «كوفيد - 19»، وذلك من خلال توسيع نطاق الفحوص والتتبع النشط للمخالطين وإقامة مراكز مخصصة للفحص بمختلف مناطق الدولة، إضافة إلى المستشفيات الميدانية ومنشآت العزل الصحي، ودفع مجتمعها العلمي لدعم الأبحاث العلمية والدراسات للتصدي للفيروس.

وأشارت خلال إحاطة إعلامية جديدة عقدتها حكومة الإمارات أمس، في إمارة أبوظبي، إلى أن خطة الفحص والكشف الوطني مستمرة، حيث أجرت الجهات الصحية أكثر من 32 ألف فحص جديد على مستوى الدولة، والتي أسهمت في الكشف عن 568 حالة إصابة جديدة تم عزلها، وتتلقّى الرعاية الصحية حالياً ليصل مجموع الحالات في الدولة إلى 39.376 حالة.

وأعلنت الشامسي خلال الإحاطة الإعلامية عن وصول حالات الشفاء في الدولة إلى 22275 حالة، وذلك بعد شفاء 469 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض.

وتم خلال الإحاطة الإعلان عن وفاة خمسة أشخاص من المصابين بمرض «كوفيد - 19»، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 281 حالة وفاة.

وتقدّمت الشامسي بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم، معربة عن تمنياتها لذويهم الصبر والسلوان.

وأشارت إلى أن عدد الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19»، والتي مازالت تتلقّى العلاج بناءً على الأرقام الجديدة بلغ 16820 حالة في الدولة.

وأكدت الشامسي أن حكومة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها كان هدفها منذ اليوم الأول لأزمة مرض «كوفيد - 19» الحفاظ على صحة وسلامة شعب الإمارات بصورة عامة، سواء من مواطنين ومقيمين، والحفاظ على مجتمع تسوده الإيجابية والاستقرار، وينعم فيه المواطن والمقيم بالصحة والسلامة، مشدّدة على أن دولة الإمارات هي وطن التسامح، وبلد الجميع، وأن المقيمين على أرضها لهم كل الاحترام والتقدير، فهم ينتمون إلى وطنهم الثاني. وأشارت إلى أن القرارات والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد تستهدف المواطن والمقيم على حد سواء، ومنها إعادة المواطنين بسلام إلى أرض الوطن وإجلاء الزائرين أو الراغبين في العودة إلى أوطانهم، وتطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين الحكومي والخاص، وأيضاً نظام التعليم عن بُعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وتنفيذ برنامج التعقيم الوطني في مختلف إمارات الدولة، والعودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وعودة العديد من الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تسهيل العديد من الإجراءات الحكومية وتوفير الخدمات إلكترونياً.

ونوّهت بأن المخالفات والإجراءات القانونية يتم تطبيقها على المواطن والمقيم على حد سواء، ودون تمييز، موضحة أنه تمت مخالفة غير الملتزمين بأوقات الحظر، والذين يقيمون التجمعات وغير الملتزمين بإجراءات الحجر الصحي المنزلي أو الحجر في المنشآت الخاصة، وغيرها من المخالفات التي قد يكون لها عواقب وخيمة على المجتمع، وتطال المواطنين والمقيمين.

المواطن رأس أولويات الحكومة

شدّدت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الشامسي، على أن المواطن كان ولايزال على رأس أولويات الحكومة، وهدف جميع استراتيجياتها ومبادراتها وبرامجها، ومحور جميع خطط التطوير والتحسين المستمر، وهو بالتأكيد محور الاهتمام الرئيس خلال الأزمة، وصحته وسلامته أساس عمل مختلف الفرق وجنود خط الدفاع الأول.

وأشارت إلى أن المواطن الإماراتي قادر على أن يعكس بسلوكياته والتزامه أخلاقيات وقيم مجتمع دولة الإمارات، وأن يكون المثال لمجتمعه، والنموذج في الامتثال للقرارات كافة وتطبيق جميع الإجراءات التي يتم الإعلان عنها.

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ألفاً و820 حالة إصابة بـ «كوفيد - 19» مازالت تتلقّى العلاج

الدكتورة آمنة الشامسي:

«الإمارات وطن التسامح وبلد الجميع.. والمقيمون على أرضها لهم كل الاحترام والتقدير».

«القرارات والإجراءات الاحترازية تستهدف المواطن والمقيم على حد سواء».

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