فحوص فورية لموظفي إسعاف دبي لدى عودتهم للعمل

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أجرت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف فحص ( كورونا ) شملت 122 فردا من المؤسسة لدى عودتهم للعمل صباح اليوم الاحد منهم 22 من الخدمات المساندة وعمال النظافة و100 موظف واداري تحقيقا للأمان الوظيفي وتنفيذا للاجراءات الوقائية والاحترازية من تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكمه، حيث اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار بعودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50 بالمائة اعتبارا من اليوم مع أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ كوادرنا وعلى طواقم خط الدفاع الأول جاهزة وفي اعلى درجات الاستعداد للاستجابة السريعة لكافة الظروف والطوارئ.

"إسعاف دبي" تجري فحوصا دورية لموظفيها بعد عودتهم للعمل.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/19xa5C4ihw — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 31, 2020

وأكدت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف التزامها الكامل بالتكليفات الصادرة من حكومتنا الرشيدة حيث تم توزيع بـروتـوكـول العودة للعمل الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على جميع الموظفين وتم إعادة تنظيم الأعمال الإدارية والميدانية والمناوبات بآلية تتناسب مع عمل كل إدارة من حيث الخدمات التي تقوم بها خاصة ادارة عمليات الإسعاف.

واوضح المدير التنفيذي خليفة الدراي انه تم توفير ممر للتعقيم للموظفين والمتعاملين في مدخل المؤسسة كما تم تعقيم جميع المكاتب في كافة الإدارات ومراكز خدمة واسعاد المتعاملين والنقاط الاسعافية وتوفير علامات إرشادية على الأرض لتحقيق مسافات التباعد إضافة إلى شاشات لعرض التعلميات وسبل الوقاية من فيروس كورونا، مع توفير المعقمات والكمامات في كافة المداخل لافتا الى ان جميع الموظفين في المؤسسة سيتم فحصهم خلال الايام القليلة القادمة وسيكون نهاية الاسبوع الحالي موعدا لاستكمال اجراءات االفحوصات لبقية الموظفين.

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