3153 مجموع حالات الشفاء من «كورونا» في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها أكثر من 28 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطة توسيع نطاق الفحوص، بهدف الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم، مشيرة إلى ارتفاع مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 3153.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 15.192 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خصوصاً أنهم كانوا يعانون أمراضاً مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 146 حالة.

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