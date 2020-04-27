35 ألف فحص «كورونا» أجرتها «الصحة» ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أكثر من 35 ألف فحص جديد، على فئات مختلفة في المجتمع، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، في الكشف عن 536 إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، تخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 10 آلاف و349 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن خمس حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، خصوصاً أنهم كانوا يعانون أمراضاً مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 76 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة الجميع وسلامتهم. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 1978 حالة.

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إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و91 حالة شفاء وخمس حالات وفاة.

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