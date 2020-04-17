مخالفة 10 منشآت بدبا الفجيرة لم تلتزم بـ «تقييد الحركة» والتعليمات الصحية

المصدر: دبا الفجيرة ■الإمارات اليوم

خالفت بلدية دبا الفجيرة 10 منشآت خلال فترة التعقيم الوطني، وذلك لعدم التزامها بتعليمات تقييد الحركة، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات الإرشادات الصحية.

وشدد مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، على ضرورة التزام جميع المنشآت المعنية بالتقيد بالإجراءات التي تفرضها البلدية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقوانين والاشتراطات الصحية، وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة.وأضاف: «خالفت البلدية أربع منشآت لم تلتزم بتعليمات تقييد الحركة خلال فترة برنامج التعقيم الوطني من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة صباحاً، وهي من غير المنشآت المصرح لها (البقالات، السوبر ماركت، الصدليات)».

كما خالفت البلدية أيضاً ست منشآت لعدم التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات والتعقيم المستمر، إضافة إلى إنذار سوبرماركت، لعدم وضع ملصقات الأسعار على المعقمات، إلى جانب إغلاق سوبرماركت،‫ ‬لعدم الالتزام بالشروط الصحية، ولعدم وجود بطاقة صحية للعامل‬.

وأكد اليماحي ضرورة اتباع الإرشادات الصحة العامة، لتجنب أية مخالفات تصدر بحق المخالف، وذلك في إطار حرص البلدية على تقديم أفضل المنتجات والسلع في مختلف أسواق مدينة دبا، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك التي تعتبر من أولويات البلدية.

وناشدت البلدية المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أي منشأة من خلال التواصل على مكتب الطوارئ (092443399)، الذي يعمل على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

- البلدية تناشد المستهلكين الإبلاغ عن أية منشأة ترتكب مخالفات.