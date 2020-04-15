الإمارات ترسل طائرتي مساعدات إلى قبرص والصومال

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل ثمانية أطنان من المستلزمات الطبية إلى قبرص، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال سفير الدولة لدى قبرص، سلطان أحمد غانم السويدي، إن تقديم الدعم للدول المتضررة من أزمة (كوفيد-19) واجب إنساني يجب أن تقوم به كل دولة قادرة على ذلك، فالتعاون الدولي متعدد الأطراف ضروري للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أن المساعدات ستمكن الكوادر الطبية هناك من أداء واجبها في مكافحة الفيروس بالبلاد، مؤكداً وقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب قبرص وكل شعوب العالم لتتجاوز هذه الكارثة الإنسانية.

كما أرسلت دولة الإمارات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، طائرة مساعدات تحمل 27 طناً من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى الصومال، منها سبعة أطنان مساعدات من الدولة و20 طناً من المنظمة، لمساعدة نحو 27 ألفاً من العاملين في القطاع الطبي بالصومال في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال سفير الدولة لدى الصومال، محمد أحمد الحمادي، إن دولة الإمارات تقدم كل أشكال الدعم لتعزيز الجهود العالمية للحد من انتشار «كوفيد-19».

وأضاف أن الإمارات قامت، منذ بداية أزمة فيروس كورونا، بإرسال شحنات المساعدات الطبية العاجلة إلى عدد من الدول.