"الصحة" تعلن تسجيل 150 حالة جديدة مصابة بـ"كورونا" وحالتي وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 150 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد" المعروف بـ"كوفيد-19"، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 814 حالة.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 62 عاما، ومصاب خليجي يبلغ من العمر 78 وكلا الحالتين يعانيان أمراضا مزمنة وفشل في عضلة القلب أدت لتدهور حالتيهما الصحية وبذلك يكون عدد الوفيات في الدولة 8.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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