«طبيب لكل مواطن» قلّل الزيارات غير الضرورية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها تمكنت من تخفيف الزيارات الصحية غير الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية، من خلال مشروع «طبيب لكل مواطن»، الذي قدمت من خلاله الاستشارات المجانية للمواطنين والمقيمين حول فيروس كورونا المستجد، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بحيث يتمكن أي فرد من حجز موعد مع الطبيب خلال 30 دقيقة حداً أقصى، والحصول على الاستشارة اللازمة.

وكانت الهيئة أطلقت، نهاية العام الماضي، مشروع «طبيب لكل مواطن»، الذي يوفر خدمة التواصل المباشر بالصوت والصورة بين المتعاملين والأطباء، بأحدث الوسائل الذكية، من خلال مركز يعمل عن بُعد على مدار الساعة، يتولى إدارة مجموعة الخدمات، من بينها تقديم الاستشارات الطبية من خلال مجموعة من الكفاءات الطبية المحترفة والمدربة.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن مشروع «طبيب لكل مواطن» يعد أحد أهم المشروعات المتكاملة، التي تحظى برعاية حكومية مباشرة، إلى جانب استناده إلى أحدث التقنيات الذكية، وتفرده بنوعية وكفاءة الأطباء القائمين على التنفيذ، الذين يمثلون القطاعين الحكومي والخاص.

أوضحت الهيئة أنها عملت على توظيف جميع التقنيات والوسائل الذكية في المجالات الوقائية والتشخيصية والعلاجية، وكذلك في إدارة البيانات والمعلومات والتقارير الطبية، وفق أعلى درجات الدقة والخصوصية، الأمر الذي يخدم الهدف بشكل مباشر.

وحسب الهيئة، فإن الخدمات الخاصة بمشروع «طبيب لكل مواطن» لا تشتمل على الحالات الطبية الطارئة أو الفحص السريري، مؤكدة أن ما تقدمه من استشارات طبية، يستند في الأساس إلى الملف الطبي الموحد «سلامة»، الذي يتضمن التاريخ الصحي لكل حالة مرضية، الأمر الذي يسهل على الطبيب التعامل السريع والمتقن مع كل حالة، في إطار من الخصوصية والثقة.

ويمكن للمواطنين والمقيمين التواصل مع الهيئة على الرقم المجاني «800342»، لتحديد موعد للتواصل مع الطبيب، للحصول على الاستشارات الطبية خلال 30 دقيقة حداً أقصى، للحالات غير الطارئة، وبناء على تقييم الطبيب يتقرر إذا كان المريض في حاجة إلى الذهاب للمستشفى أم البقاء في المنزل وتلقي العلاج اللازم.