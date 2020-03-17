"الصحة" تعلن تسجيل 15 حالة جديدة من جنسيات مختلفة مصابة بفيروس كورونا

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد-19 " تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، والتعرف عليها من خلال فحص المخالطين لحالات أعلن عنها مسبقاً، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وكانت جميعاً في الحجر الصحي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن الحالات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من قرغيزستان، صربيا، إيطاليا، هولندا، أستراليا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، روسيا، أوكرانيا، بنغلاديش وشخصين من كل من بريطانيا واسبانيا مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 113 حالة.

وأكدت الوزارة على التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة، وعزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوفر بها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية ويتم فيها اتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى.

كما يشرف على منشآت الحجر وغرف الحجر الصحي طاقم وطبي مؤهل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات وتفادي أي مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام.

ونصحت " وزارة الصحة ووقاية المجتمع " الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

كما نصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس.. وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.