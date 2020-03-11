دبي تبحث التعاون مع الصحة السعودية

المصدر: دبي - وام

أكد المدير العام لهيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، أهمية الشراكة والتعاون بين المؤسسات الصحية التابعة للهيئة والمؤسسات الصحية السعودية، موضحاً أن هناك أهدافاً استراتيجية عدة مشتركة بين الجانبين، فضلاً عن الخبرات والتجارب الناجحة التي يمكن تبادلها.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً سعودياً برئاسة الرئيس التنفيذي للاعتماد الأكاديمي في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الدكتور حسين بن سعد الحسين، تم بحث سبل وأوجه التعاون بين «صحة دبي» و«الهيئة السعودية» في ما يخص أعمال التدريب والتعليم الطبي والاعتمادات الأكاديمية.

وقال القطامي إن المؤسسة الصحية السعودية لها تجاربها الصحية الناجحة، ولها سياستها الخاصة في التطوير، وكذلك الأمر بهيئة الصحة في دبي، التي تعمل بخطى متسارعة للوصول إلى نموذج صحي مبتكر، ومستوى أفضل لمنظومة الرعاية الطبية المتكاملة.

وأشار إلى أن الهيئة تدرك قيمة وأهمية الشراكات الاستراتيجية، وتعمل على توسيع نطاق التعاون والتواصل مع المؤسسات المتقدمة، خصوصاً في جانب التدريب والتعليم الطبي، وكل ما يتعلق بتطوير بروتوكولات مهنة الطب، والعلوم الصحية والأكاديمية، والبحوث والدراسات التي أكد أنها تحظى باهتمام شديد من جانب الهيئة.