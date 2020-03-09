تسجيل 14 حالة جديدة من جنسيات مختلفة لمخالطين من خارج الدولة مصابة بفيروس كورونا المستجد

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19) تم رصدها من خلال التقصي النشط و المستمر وتعود لجنسيات مختلفة تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات و 3 أشخاص من إيطاليا وشخصين من كل من بنغلاديش والنيبال وشخصا من كل من روسيا والهند وسورية وأكدت أن جميع الحالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقاً وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 59 حالة.

وأكدت الوزارة على التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس و التعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة و عزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي الذي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوفر بها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية ويتم فيها اتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى.. كما يشرف على منشآت الحجر وغرف الحجر الصحي طاقم طبي مؤهل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات من أي مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام.

ونصحت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت الوزارة و الهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

كما نصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس.. وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.