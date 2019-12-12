«تنفيذي دبي» يوحّد برامج الضمان الصحي في الإمارة

المصدر: دبي - وام

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي في اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حزمة من مبادرات التحسين لتطوير منظومة التأمين الصحي في دبي، بهدف تبسيط وتوحيد برامج الضمان الصحي الحكومية، ورفع الكفاءة التشغيلية للمستشفيات الحكومية في الإمارة، إضافة إلى اعتماد أجندة عمل المجلس والموضوعات التي ستُشكل جدول أعماله خلال عام 2020، وذلك بمقر المجلس في أبراج الإمارات.

ولي عهد دبي: - «اعتمدنا حزمة مبادرات تهدف لتحسين منظومة التأمين الصحي، وتوحيد برامج الضمان الصحي الحكومية». - «نتطلع لأن يكون العام المقبل محطة استثنائية في قصةنجاح دبي، باستضافة العالم في (إكسبو 2020)». - «اعتمدنا 30 موضوعاً، تمثل أولويات لحكومة دبي لدفع عجلة التنمية وتطوير الخدمات وإسعاد المجتمع». - «على كل الجهات في دبي بذل قصارى جهودها، وأن تعمل بروح الفريق الواحد لنبهر العالم في 2020».

وقال سموه في تغريدات على «تويتر»: «اعتمدنا حزمة مبادرات تهدف لتحسين منظومة التأمين الصحي وتوحيد برامج الضمان الصحي الحكومية، بهدف تقديم خدمات طبية رائدة للمواطن والمقيم في دبي».

وأضاف: «اعتمدنا خلال الاجتماع أجندة عمل المجلس التنفيذي والموضوعات التي ستشكل جدول أعماله خلال عام 2020، ومجموعها 30 موضوعاً، تمثل أولويات بالنسبة لحكومة دبي لدفع عجلة التنمية وتطوير الخدمات الحكومية وتحقيق سعادة المجتمع».

وتابع سموه: «نتطلع لأن يكون العام المقبل محطة استثنائية في قصة نجاح دبي، ففي هذا العام سنستضيف العالم في (إكسبو 2020)، وعلى كل الجهات الحكومية والخاصة في دبي بذل قصارى جهودها، وأن تعمل بروح الفريق الواحد لنبهر العالم في 2020».

وخلال الاجتماع، استعرضت هيئة الصحة في دبي، تقييم منظومة الضمان الصحي في الإمارة، ومبادرات التحسين المقترحة، التي من شأنها تعزيز التكامل والربط بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الثقافة الصحية والتوجيه المناسب للمرضى.

وتتضمن المبادرات توحيد برامج الضمان الصحي، وتحديث نطاق الضمان الصحي الموحد ليشمل بعض الفئات الخاصة في المجتمع، وتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية التابعة للهيئة.

كما تشمل المبادرات تحديثات على سياسة الأدوية العامة والإجازات المرضية، بهدف خلق تأثير إيجابي في مخرجات الرعاية الصحية وتحقيق النتائج الصحية نفسها بفعالية أعلى وكلفة أقل، والحد من الاستشارات الطبية غير الضرورية والاستخدام المفرط للخدمات الصحية، إضافة إلى تحقيق منافسة عادلة بين مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

واعتمد سمو ولي عهد دبي أجندة عمل المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية لعام 2020، وهي تشمل العديد من الموضوعات والخطط والاستراتيجيات، التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميّز في القطاعات كافة، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.

وتتنوّع أجندة المجلس بين مختلف القطاعات، وتركز في مجملها على الأولويات والأهداف الحكومية، ودفع جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة البيئية وتعزيز الرفاه المجتمعي، بما يعزّز من مستوى الشعور بالسعادة والتلاحم الاجتماعي في الإمارة، ورفع تنافسيتها.

ومن الخطط المعتمدة تحديث سياسة إسكان الإماراتيين، التي تتضمن تطوير برامج وسياسات عدة لتحقيق الأهداف الإسكانية والرفاه الاجتماعي للإماراتيين، ودراسة تنظيم رسوم النقل المدرسي في إمارة دبي، التي تتضمن تحليل الوضع القائم لرسوم النقل المدرسي ودراسة نماذج عمل مختلفة ممكن تطبيقها لتنظيم رسوم النقل المدرسي بالإمارة مع الأخذ في الاعتبار الإطار الحالي لتنظيم الرسوم المدرسية، وبما يسهم في تخفيف العبء المالي على أولياء الأمور، وتطوير إطار عام لتأهيل الموارد البشرية الحكومية، في إطار مساعيها لتحقيق الريادة والتي تتطلب تطوير وتأهيل الموارد البشرية الحكومية، وبما يوائم الأهداف الطموحة للإمارة، وذلك بهدف خلق الكفاءات والمهارات التي تتلاءم مع وظائف المستقبل في القطاع الحكومي.

- مبادرات التحسين تشمل تحديثات على سياسة الأدوية العامة والإجازات المرضية.

- المبادرات من شأنها تعزيز التكامل والربط بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

- خطط المجلس المعتمدة تتضمن دراسة تنظيم رسوم النقل المدرسي في دبي.