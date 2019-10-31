بلدية أبوظبي تصادر 1058 مستحضر تجميل منتهية الصلاحية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

صادرت بلدية مدينة أبوظبي 1058 منتجاً منتهية الصلاحية وغير مستوفاة للاشتراطات الصحية، وذلك عقب تلقيها بلاغاً من امرأة يفيد بوجود محل يبيع مواد منتهية الصلاحية بأسعار مخفضة للزبائن، بعد إخفاء تواريخ الصلاحية ووضع تواريخ جديدة.

وعلى الفور قامت البلدية بتوجيه مفتشيها للمحل، وضبط المواد منتهية الصلاحية ومصادرتها تمهيداً لإتلافها.

وأكدت إدارة الصحة العامة أن صحة أفراد المجتمع خط أحمر، وأن مثل هذه المواد التي يتم ترويجها وبيعها للأفراد بأسعار بخسة، من المؤكد ستشكل ضرراً على صحتهم.

وأشارت إلى أن البلدية تنفذ زيارات على مثل هذه المنشآت، وتفتش عليها بشكل دوري ومستمر، لافتة إلى أن هناك أيضاً حملات تفتيشية مسائية وفي العطلات والمناسبات.