50 ألف زيارة للعيادات النفسية في «خليفة الطبية» سنوياً

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشف استشاري ورئيس وحدة التأهيل النفسي بجناح العلوم السلوكية بمدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور مدحت الصباحي، أن متوسط الزيارات لجناح العلوم السلوكية والعيادات الخارجية في مدينة الشيخ خليفة الطبية سنوياً يبلغ 50 ألف زيارة، تنقسم بين أمراض الاكتئاب، والانفصام، والوسواس القهري، والخوف الاجتماعي، والاضطراب الجنسي، والاضطرابات الشخصية، لافتاً إلى أن الاكتئاب أكثر شيوعاً عند النساء، فيما تكون شدة مرض الفصام أكبر عند الرجال، كما يصاب الأطفال بالأمراض النفسية ومنها فرط الحركة والتوحد، ويتم تشخيـــصها في ســـــــــن أربع سنـــــــوات.

وأوضح الصباحي، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر أبوظبي الدولي للصحة النفسية الذي اختتمت فعالياته مساء أول من أمس، أن الطب النفسي في الإمارات شهد تطوراً كبيراً وحدث تغير في النظرة المجتمعية إلى العلاج النفسي، وأصبح هناك إقبال كبير على عيادات الطب النفسي سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك نتيجة زيادة الوعي بأهمية العلاج النفسي، وأصبحت زيارة العيادة النفسية، غير مقتصرة على المرضى النفسيين فقط، وأصبح العديد من المراجعين يأتون لزيارة المعالج النفسي وأخصائي علم النفس الإكلينيكي، نتيجة احتياجهم لبعض الجلسات النفسية للمساعدة على حل المشكلات الحياتية، مشيراً إلى أن هذه العيادات لا تكون منفردة ولكن تكون ضمن منظومة علاجية تابعة للمستشفى والتي تضم الأطباء النفسيين والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

- الاكتئاب والقلق

والوسواس القهري،

الأكثر انتشاراً بين

الشباب.