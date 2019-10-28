«صحة دبي» تُلزم مراكز جراحة اليوم الواحد باعتماد دولي

المصدر: دبي - وام

أصدرت هيئة الصحة في دبي تعميماً يُلزم مختلف مراكز جراحة اليوم الواحد بالحصول على إجازة اعتماد دولية في ما جرى تسمية «الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية» /‏‏‏AAAASF/‏‏‏ كمرجع معتمد في هذا الخصوص.

ومن بين أبرز العناصر التي تضعها «الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية» في هذا الشأن، أداء الطبيب وكفاءة المنشأة، وهما عاملان يمكن من خلالهما تقييم مستوى الرعاية التي يحظى بها المرضى، وبهدف تعزيز سلامة هؤلاء تشترط هذه الجمعية توافر أدوات ومعايير ينبغي استخدامها لقياس مستوى الجودة وتقييم أداء المنشأة بشكل عام.

وتسمح هذه الأدوات والمسارات للمنشآت بتحديد المجالات التي يمكن إجراء تحسينات ممكنة عليها ووضع خطة عملية مع تفاصيل ومراحل تنفيذها، لتعزيز أداء المنشأة من خلال التزامها بمقاييس الجودة، أما النتيجة النهائية فتصب في مصلحة المرضى الذين سينالون رعاية أفضل ويتلقون مستوى أعلى من الرعاية الصحية.

وتسعى «الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية» إلى تحقيق أعلى معايير التميز للمرافق التي تتعامل معها من خلال تحديث منتظم ومتواصل لمتطلبات سلامة المرضى وكفاءة وجودة الرعاية.