بلدية دبي: الملح الناعم غير ضار بالصحة

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أكدت بلدية دبي أن تحول الملح الناعم إلى اللون الأزرق بعد خلطه بماء الأرز طبيعي، نتيجة لتفاعلات كيميائية، تحدث بين النشاء والليمون ومادة اليود الموجودة في الملح، مؤكدة أنه غير ضار بالصحة.

جاء ذلك في نشرة أصدرتها البلدية، أخيراً، رداً على الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويفيد بأن خلط الملح الناعم مع ماء الأرز والليمون، يتسبب في تغير لونه إلى اللون الأزرق، على عكس الملح الخشن الذي لا يتغير لونه عند خلطة مع الأطعمة الأخرى.

وقالت إدارة سلامة الغذاء في البلدية إنه يجب العلم بأن إضافة اليود إلى الملح إلزامية، بناءً على المواصفة الإماراتية الخاصة بالملح، لأنه ضروري لضمان صحة الإنسان، والوقاية من مشكلات في النمو وتطور القدرات الذهنية.

وذكرت أن العملية المعروضة في الفيديو عبارة عن تفاعل كيميائي ناتج عن تفاعل حمض الليمون والنشاء الموجود في الأرز مع اليود الموجود في الملح، مؤكدة أن هذا التفاعل ينتج عنه اللون الأزرق، وهو تفاعل طبيعي، وليس ضاراً بالصحة.

وكان فيديو يتم تداوله على تطبيق «واتس أب»، وموقع «تويتر»، يظهر شخصاً يجلس على الأرض، ويضع في طبق كمية من الملح الناعم، وأخرى من الملح الخشن، ثم يضيف إليهما ماء الأرز والليمون، فيحدث تغير للملح الناعم إلى اللون الأزرق.