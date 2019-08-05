«دبي الطبية» تقبل الخريجين الجدد في التمريض والمهن الصحية المساندة

المصدر: دبي - وام

أعلن القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية قبول تراخيص ممارسة المهنة لحديثي التخرج في تخصصات التمريض والمهن الصحية المساندة، بمن فيهم المختصون بالتغذية وصحة الأسنان وغيرهم ممن تخرجوا في الكليات والجامعات الطبية المعتمدة بالدولة.

يأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات تهدف إلى جذب المواهب الشابة من المتخصصين في الرعاية الصحية للعمل ضمن أسرة الكفاءات الطبية في مدينة دبي الطبية، ودفع عجلة التوطين في القطاع الصحي، إلى جانب بناء القدرات في المجالات الحيوية مثل التمريض والمهن الأخرى. وإضافة إلى قبول تراخيص الخريجين الجدد في مجالات التمريض والمهن الصحية المساعدة من الكليات والجامعات الطبية المعتمدة من وزارة التعليم العالي في الإمارات، سيتم أيضاً قبول طلبات حديثي التخرج من المتخصصين في الطب التكميلي والبديل، دون الخضوع للشروط السابقة المتمثلة في الخبرة السريرية التي تراوح من عام إلى عامين، حسب التخصص، وفقاً للائحة الإرشادات الجديدة. وقال رئيس القطاع التنظيمي، لسلطة مدينة دبي الطبية الدكتور رمضان البلوشي، إن اللائحة الجديدة ستساعد في تعزيز الكفاءات الطبية المحلية، من خلال تزويدها بفرصٍ جادة ومسؤولة لتطوير مهاراتها ومعارفها للعمل في المنشآت الطبية الرائدة في مدينة دبي الطبية. كما سيساعد القرار على تعزيز تجربة المرضى، إذ تتميز الكفاءات المحلية العاملة بمعرفتها باحتياجات الرعاية الصحية الخاصة بالمنطقة وفهم ثقافتها.

وتتوافق الإرشادات الجديدة مع لوائح الجهات الصحية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان الإعفاء من شرط الخبرة سابقاً محصوراً في الأطباء وأطباء الأسنان العامين.

الإعفاء من شرط الخبرة سابقاً كان محصوراً في الأطباء وأطباء الأسنان العامين.