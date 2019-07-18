«صحة دبي»: تطعيمات الحج قبل 14 يوماً من السفر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت هيئة الصحة في دبي أهمية أخذ تطعيمات الحج بمدة لا تقل عن 14 يوماً قبل موعد السفر، ليتمكن الجسم من الحصول على الحصانة اللازمة ضد الأمراض المستهدفة، مع ضرورة الحصول على شهادات تطعيم مختومة من أحد المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي.

وأوضحت الهيئة أن لقاحات الحج متوافرة في مراكزها الصحية الموزعة في مختلف أنحاء إمارة دبي.

وقالت مدير إدارة حماية الصحة العامة في الهيئة الدكتورة بدرية الحرمي، إن الهيئة أطلقت حملة واسعة في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، وسيتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة بمطار دبي الدولي تحت شعار: «الحج صحة وسعادة» تتضمن إجراء الفحوص والاستشارات الطبية، وتوزيع الكتيبات والنشرات التثقيفية، وتقديم النصائح الضرورية للحاج قبل وبعد وأثناء الحج، التي تتعلق بضرورة إتباع أنماط صحية، من خلال الغذاء الصحي، وممارسة التمارين الرياضية، والإكثار من شرب السوائل قبل أداء مناسك الحج، وارتداء الكمامات في المناطق المزدحمة أثناء أداء مناسك الحج، والحرص على استخدام المظلات الشمسية وشرب كميات كافية من الماء لتجنب ضربات الشمس، وتجنب تخزين الطعام المطبوخ لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة أو في الحافلات للوقاية من الإصابة بالتسمم الغذائي، والمحافظة على نظافة اليدين بعد العطس والسعال وقبل الأكل أو خلال تحضيره وبعد استخدام دورات المياه، وعدم مشاركة الغير في الأدوات الشخصية.

ونصحت الهيئة أصحاب الأمراض المزمنة باستشارة الطبيب قبل السفر خصوصاً مرضى السكري، والحساسية، والربو، وأمراض القلب وغيرها، مع أهمية أخذ الكمية الكافية من الأدوية خلال السفر، وحقيبة الإسعافات الأولية وبعض اللوازم الصحية الضرورية مثل: واقي الشمس، ومسكنات الألم المخفضة للحرارة، وأدوية الحساسية والمراهم ضد الحروق وأدوات تعقيم الجروح.

كما نصحت الهيئة الحجاج بعد العودة من مناسك الحج بزيارة الطبيب للاطمئنان على صحتهم وصحة عائلاتهم بزيارة أقرب مركز صحي لتقييم حالتهم الصحية، خصوصاً إذا كان الحاج يعاني أحد الأمراض المزمنة، أو ظهرت عليه أعراض مرضية، إلى جانب اتباعه نظاماً غذائياً صحياً متوازناً.

لقاحات الحج

-- لقاح الحمى الشوكية الإلزامي.

-- لقاح الإنفلونزا الموسمية الاختياري (توصي به منظمة الصحة العالمية).

-- تطعيم المكورات الرئوية، إضافة إلى أية تطعيمات أخرى يحدّدها الطبيب حسب الوضع الصحي للحاج.