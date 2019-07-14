«دبي للإخصاب» يتجاوز نسب النجاح العالمية في عمليات الحمل بـ 17%

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي عن ارتفاع نسبة نجاح عمليات الحمل، في مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 67%، متخطية بـ17% النسبة العالمية التي لا تتجاوز 50%، مشيرة إلى أن السنوات الـ10 الأخيرة، شهدت ارتفاعاً في نسبة المواطنين مراجعي المركز، لتراوح بين 52 و56% من مجمل جنسيات المراجعين.

وقالت مديرة المركز، هناء عبيد طحوارة، لـ«الإمارات اليوم»، إن مؤشرات الأداء كشفت عن ارتفاع نسبة نجاح الحمل لجميع الفئات العمرية، إذ بلغت للفئة العمرية الواقعة بين 30 و34 سنة 81%، وهي تشكل النسبة الأعلى بـ25% من إجمالي الحالات المسجلة خلال عام 2019. كما ارتفعت نسبة الحمل للفئة العمرية، التي تزيد على 43 سنة، بنسبة 100%. وتشكل هذه الفئة نسبة 12% من إجمالي الحالات المسجلة.

وأكدت طحوارة ارتفاع عدد عمليات الإخصاب في المركز (أحد المراكز الطبية الرائدة في علاج العقم عالمياً) على مدى السنوات الخمس الماضية، بنسبة 27%، وزيادة الخدمات التخصصية التي قدمها المركز العام الماضي، مثل تجميد العينات البشرية (بويضات، حيوانات منوية، وأجنة) لـ346 حالة، بنسبة زيادة بلغت 2.98% مقارنة بعام 2017، إضافة إلى خدمات الفحص الجيني لـ305 حالات، بنسبة زيادة بلغت 22.49%، مقارنة بعام 2017 أيضاً.

وأضافت «عدد الزيارات للمركز يراوح بين 13 و14 ألف زيارة سنوياً، وبلغ عدد المرضى الجدد ما بين 1300 و1700 مريض، مضيفة أن الطاقة الاستيعابية للمركز تؤثر في إمكان قبول حالات جديدة، لتقليل مدة انتظار الحالات القديمة.

وأشارت طحوارة إلى أن عدد مواليد المركز منذ تأسيسه حتى نهاية يونيو الماضي، بلغ و4790 طفلاً، منهم 100 طفل ولدوا في «عام التسامح».

56 %

من مراجعي المركز مواطنون.. والطاقة الاستيعابية تحول دون استقبال حالات جديدة.