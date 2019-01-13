إيقاف مصنع وإتلاف 135 طنّ مواد غذائية في الشارقة خلال 2018

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكدت بلدية الشارقة إتلاف أكثر من 135 طناً من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات، العام الماضي، و1840 كغم من مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وإيقاف مصنع غذائي عن مزاولة النشاط، إلى حين استكمال الاشتراطات الصحية.

وكشفت الشيخة شذا المعلا، مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية في البلدية، لـ«الإمارات اليوم»، اعتزام البلدية إطلاق برنامج صحي يُغطي الأنشطة غير الغذائية، الخاضعة لإشراف ومُتابعة إدارة الصحة العامة، كصالونات ومراكز الحلاقة والتجميل، لافتة إلى العمل أيضاً على توسّع عيادة الصحة العامة في تقديم خدماتها، بهدف التيسير على المتعاملين، من خلال فتح فروع جديدة في مدينة الشارقة قريباً.

وقالت إن البلدية تعتزم، أيضاً، افتتاح مختبر بيطري جديد في سوق المواشي والطيور، خلال العام الجاري، لتسهيل الخدمات المقدمة لمربي المواشي والطيور، ومرتادي السوق، مضيفة أن المختبر سيخدم العيادة البيطرية في السوق، والعيادات البيطرية الأخرى المجاورة، فيما سينقل مختبر مواد البناء من موقعه الحالي من الصناعية 3، إلى الصناعية 11. ولفتت المعلا إلى أن عدد الجولات التفتيشية، على المنشآت الخاضعة لإشراف ومُتابعة أقسام التفتيش في إدارة الصحة العامة خلال العام الماضي، بلغ 60 ألفاً و559 زيارة تفتيشية، هدفت للتأكد من الالتزام باشتراطات الصحة العامة، وأسفرت عن تحرير عدد من الإنذارات والمخالفات.

وأشارت إلى أن المفتشين ينفذون زيارات دورية للمنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة، بما في ذلك الشروط الخاصة بالمنتجات المعروضة من حيث صلاحيتها وطرق التخزين وملاءمة درجة حرارة الحفظ لكلّ مادة، وأن تكون بعيدة عن أي مُلوّثات مع إحكام إغلاقها وتغطيتها، وعدم تعريضها لأشعة الشمس المُباشرة. كما يجب أن يحمل المنتج بطاقة غذائية بما يتفق مع المواصفات القياسية الإماراتية، مؤكدة إخضاع عينات من المنتجات المعروضة للفحص والتحليل في المختبرات المركزية في البلدية دورياً، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما أكدت التفتيش دورياً على مستودعات تخزين المواد الغذائية، إضافة إلى تنفيذ زيارات غير مجدولة على المستودعات للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المخزنة، وعدم مخالفتها شروط الحفظ والعرض والمواصفات القياسية الإماراتية، والتأكد من نظافة المستودعات، وخلوها من القوارض والحشرات، وتطبيقها الاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة المباني والإضاءة والتهوية المناسبة، وعدم التكديس والخلط بين المواد الكيميائية والمواد الغذائية، واتباع سياسة التدوير والتفتيش على المواد المنتهية الصلاحية والبطاقة الغذائية، وعدم التخزين على الأرض مباشرة.